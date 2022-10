F1: Red Bull é multada em US$ 7 milhões por violar teto de gastos

A Red Bull, equipe campeã da Fórmula 1 neste ano, foi multada em US$ 7 milhões por violar um teto orçamentário na temporada passada e terá 10% menos tempo de túnel de vento no próximo ano, informou a Federação Internacional de Automobilismo (FIA) nesta sexta-feira (28).

A FIA acrescentou em um comunicado antes do Grande Prêmio do México deste fim de semana que a decisão, aceita pela Red Bull, é final e não sujeita a recurso.

O resultado significa que os títulos da Red Bull estão seguros. A equipe venceu os campeonatos de pilotos de 2021 e de 2022 com Max Verstappen, bem como a disputa de construtores deste ano, a primeira desde 2013.

A FIA disse que a equipe ultrapassou o limite em 1,864 milhão de libras (US$ 2,15 milhões), mas a quantia teria sido de 432.652 libras se eles tivessem aplicado corretamente um crédito fiscal nacional do Reino Unido, onde fica a sede da equipe.

A Fórmula 1 introduziu o teto no ano passado para conter os gastos desenfreados e nivelar o campo de jogo, com o total reduzido de US$ 145 milhões para US$ 140 milhões este ano. O valor deve chegar a US$ 135 milhões na próxima temporada.

A FIA anunciou em 10 de outubro que a Red Bull teve um “pequeno excesso de gastos” e também cometeu uma “violação processual”.

A Aston Martin, de propriedade do bilionário canadense Lawrence Stroll, também aceitou que cometeu uma violação processual e foi multada em US$ 450 mil.

“Não há acusação ou evidência de que a RBR tenha procurado agir de má-fé, desonestamente ou de maneira fraudulenta, nem ocultou intencionalmente qualquer informação da Cost Cap Administration”, acrescentou a FIA.

* É proibida a reprodução deste conteúdo.