Flamengo é campeão do Brasileiro Interclubes de Remo

O Campeonato Brasileiro Interclubes de Remo chegou ao final neste domingo (23) com o Flamengo como grande campeão. Na competição disputada na Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro, a equipe da Gávea chegou a 16 vitórias em 45 provas. O Rubro-Negro também foi o destaque no Pararemo.

O Brasileiro Interclubes de Remo e Pararemo e a Copa do Brasil de Canoagem e Paracanoagem reuniram mais de 400 atletas do Brasil e de países como Argentina, Uruguai, Paraguai, Peru, Equador, México e Canadá durante seis dias. Esta foi a primeira vez que as duas modalidades fizeram um evento juntas e o resultado foi muito positivo.

“É a primeira vez que temos um evento unindo o remo e a canoagem desde a existência das duas modalidades e foi um aprendizado para todos. Adorei tudo que vi acontecer aqui, principalmente a troca de informações entre os atletas e o clima de confraternização. O sucesso foi tão grande que já estamos conversando para que o evento entre para o calendário anual do remo e da canoagem, e soube que as federações internacionais já estão pensando em fazer eventos pelo mundo unindo as duas modalidades. Isso é maravilhoso”, declarou a presidente da Confederação Brasileira de Remo, Magali Moreira.

Entre os atletas, Diana Oliveira, atleta do Flamengo de pararemo, também destacou o sucesso do evento: “Estou bem feliz com mais essa vitória e espero que nos próximos anos existam mais iniciativas como essa de juntar remo, pararemo, canoagem e paracanoagem, porque foi interessante demais, além da igualdade de gêneros nas provas do campeonato”.