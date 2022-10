Isaquias Queiroz vive dia especial na Copa Brasil de Canoagem

O medalhista olímpico Isaquias Queiroz viveu um sábado (22) especial no estádio de remo da Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro, pois conquistou o ouro no C1 1000 metros da Copa Brasil de Canoagem, prova na qual fez dobradinha com seu irmão, Lucas Queiroz, que terminou em segundo.

“Tinha muita onda e muito vento, o que acabou complicando um pouco a prova. Além disso, tive pouco tempo de treinamento, pois estava no Sul-Americano, e ainda estou resfriado. Mas deu tudo certo e ainda fiz uma dobradinha com meu irmão. Voltar a remar na Lagoa Rodrigo de Freitas é sempre muito bom, pois foi aqui que ganhei minha primeira medalha olímpica e aqui é o quintal do meu clube, o Flamengo. Ao participar da prova de hoje eu também tinha a intenção de incentivar a modalidade, me divertir e rever os amigos. A partir de semana que vem volto para Lagoa Santa e intensifico os treinos mirando o campeonato mundial do ano que vem”, declarou Isaquias Queiroz.

Outro atleta com experiência olímpica a brilhar na competição foi Lucas Verthein [representante do Brasil nos Jogos de Tóquio]. O remador do Botafogo conquistou as provas do Double Skiff e do Oito Com: “Estamos vindo de várias semanas bem duras de competições seguidas, como o Sul-Americano, em Assunção (Paraguai), e o Estadual, que foi o campeonato mais disputado da história, no qual o Botafogo venceu na última prova da última regata, algo muito emocionante. Estou feliz com os meus resultados de hoje e com os resultados do meu clube”.