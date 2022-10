Vasco enfrenta Criciúma pela antepenúltima rodada da Série B

O Vasco recebe o Criciúma neste sábado (22), pela antepenúltima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Quarto colocado, com 56 pontos, o time carioca contará com o apoio da torcida para abrir vantagem na zona de classificação (G4), que garante acesso à Série A no que vem. Para a equipe catarinense, atualmente em sétimo lugar (52 pontos), só a vitória interessa. O duelo em São Januário, a partir das 16h30 (horário de Brasília), terá transmissão da Rádio Nacional, com narração de André Luiz Mendes, comentários de Waldir Luiz, reportagem de Rafael Monteiro e plantão de notícias com Bruno Mendes.

O Cruzmaltino tem a seu favor a invencibilidade dentro de São Januário. Na última rodada, os cariocas arrancaram empate em 1 a 1 com o Sport em Recife. No histórico de confrontos entre Vasco e Criciúma no Caldeirão, o time carioca venceu oito vezes e perdeu uma partida. O Cruzmaltino também levou a melhor no primeiro turno da Série B, vencendo por 1 a 0. O autor do gol foi Raniel, que não entrará em campo neste sábado (22), pois cumpre suspensão, assim como o meia Luiz Henrique - ambos por envolvimento na confusão no último domingo (16) na Ilha do Retiro. O técnico Jorginho terá a sua disposição Leo Matos e Bruno Tubarão, que retornam de suspensão.

O Criciúma entra em campo motivado com vitórias nas duas últimas rodadas - a mais recente contra o Ituano por 3 a 0. No último treino, na sexta (21), no estádio do Fluminense, no Rio de Janeiro, o técnico Cláudio Tencatti promoveu um rachão com titulares e reservas. O volante Arlison, que sentiu desconforto no tornozelo contra o Ituano, participou das atividades e pode ser escalado esta tarde. Seguem em recuperação no departamento médico Léo Gonçalvez, Rafel Bilu, Tiago Maques e Tony.