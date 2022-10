Silvana Fernandes é ouro no Grand Prix de taekwondo paralímpico

Com destaque para o ouro conquistado pela medalhista paralímpica Silvana Fernandes, o Brasil participou na última quinta-feira (20) do Grand Prix de taekwondo paralímpico de Manchester (Inglaterra).

A paraibana, que garantiu um bronze nos Jogos de Tóquio, subiu no lugar mais alto do pódio na categoria até 57 kg. Além da medalha dourada de Silvana, a equipe brasileira levou para casa mais sete bronzes: com o campeão paralímpico Nathan Torquato (até 63 kg), Pedro Paulo Neves (acima de 80 kg), Cristhiane Neves (até 52 kg), Maria Eduarda Stumpf (até 52 kg), Leylianne Samara Ramos (até 65 kg), Ana Carolina Moura (até 65 kg) e Débora Menezes (até 65 kg).

A participação do Brasil na competição foi celebrada pelo coordenador de taekwondo paralímpico da Confederação Brasileira de Taekwondo (CBTKd), Rodrigo Ferla: “No último mês conquistamos seis medalhas em Paris. Agora foram oito. Ou seja, aumentamos o número de pódios. Estamos confiantes para o último compromisso do ano [o Grand Prix Final, que será disputado na Arábia Saudita em dezembro]”.