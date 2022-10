Libertadores Feminina: Palmeiras fecha 1ª fase com aproveitamento 100%

O Palmeiras derrotou a Universidad de Chile por 2 a 1, na noite desta quinta-feira (20) no estádio Casa Blanca, em Quito (Equador), para fechar a fase inicial da Libertadores Feminina com 100% de aproveitamento.

🔝⚽ O @Palmeiras_FEM venceu por 2-1 o @udechilefem e encerrou a Fase de Grupos da CONMEBOL #LibertadoresFEM como líder do Grupo C com 100% de aproveitamento. #AGlóriaÉDelas pic.twitter.com/xXt0nSTIgG — CONMEBOL Libertadores Femenina (@LibertadoresFEM) October 21, 2022

Após baterem as chilenas, as Palestrinas alcançaram os nove pontos, garantindo a primeira posição do Grupo C. Assim, a equipe brasileira pega o Santiago Morning (Chile), segundo colocado do Grupo D, nas quartas de final da competição. A partida será no próximo domingo (23).

A vitória do Palmeiras começou a ser construída aos 41 minutos do primeiro tempo, quando Carol Baiana marcou de cabeça após cobrança de escanteio. Aos 3 minutos da etapa final a Universidad chegou a empatar com Gabriela Huertas, que cobrou pênalti com categoria.

Mas a noite era mesmo das Palestrinas, que garantiram a vitória final já aos 23 minutos, quando Katrina levantou a bola na área em cobrança de falta para Poliana marcar de cabeça.