Técnico confirma que CR7 se recusou a entrar em campo contra Tottenham

O técnico do Manchester United, Erik ten Hag, confirmou que Cristiano Ronaldo se recusou a entrar durante a partida contra o Tottenham Hotspur na quarta-feira (19) e que agora está treinando afastado da equipe principal.

Ronaldo foi reserva na vitória em casa por 2 a 0 na quarta-feira (19) e desceu o túnel a poucos minutos do final, depois de ter sido novamente deixado no banco por Ten Hag. O atacante português ficou de fora dos relacionados para o jogo diante do Chelsea no sábado (22).

🔊 "When you play top [level] football, sometimes there [are] rumours and noise, but you can't get deflected," Erik adds.



"You have to focus on the job and that is to perform tomorrow." 💪#MUFC || #CHEMUN