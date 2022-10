Fred destaca parceria com compatriota Casemiro no Manchester United

Fred, do Manchester United, disse que o nível de seu futebol melhorou como resultado de sua parceria com o compatriota Casemiro, depois que os meio-campistas brasileiros impressionaram na vitória por 2 a 0 sobre o Tottenham Hotspur na quarta-feira (19) pela Premier League.

Bruno Fernandes e Fred marcaram na vitória do United depois de dominar o jogo do início ao fim.

A vitória no meio da semana foi o terceiro jogo consecutivo em que Fred e Casemiro jogaram lado a lado, com o técnico Erik ten Hag tendo anteriormente preferido uma dupla de meio-campo com Scott McTominay e Christian Eriksen.

"Estou muito feliz jogando ao lado de Casemiro. Ele é um grande jogador da seleção brasileira, já jogamos muito tempo juntos", disse Fred ao National em entrevista publicada na quinta-feira (20). "É muito importante estar lado a lado com ele e jogar com ele melhora o meu futebol. [Casemiro e McTominay] são ambos muito importantes. Todo mundo conhece as qualidades [do Casemiro] e o quanto ele é importante para o time, e Scott também é um ótimo jogador."

O Manchester United, que está em quinto no campeonato, viaja para enfrentar o quarto colocado Chelsea no sábado (22).

