Forest surpreende Liverpool e deixa a lanterna do Campeonato Inglês

O Nottingham Forest surpreendeu o Liverpool quando Taiwo Awoniyi selou a vitória por 1 a 0 com um gol no segundo tempo, tirando o clube de Midlands da lanterna do Campeonato Inglês neste sábado (22).

O Liverpool, buscando uma terceira vitória consecutiva na competição, pode ter pouco o que reclamar, já que o Forest apresentou um excelente desempenho na conquista de sua segunda vitória na temporada.

A equipe comandada pelo técnico alemão Jürgen Klopp não conseguiu se impor no primeiro tempo, com um disciplinado Forest dificultando sua atuação.

O Forest abriu o placar aos 55 minutos, quando Awoniyi, que já esteve no banco de reservas do Liverpool, mas que nunca jogou uma partida pela equipe de Anfield, pegou um rebote após seu chute inicial acertar a trave.

Os visitantes foram perigosos no contra-ataque e tiveram várias chances de se recuperar.

Mas o Forest aguentou firme e subiu para a 19ª posição da classificação, com nove pontos em 12 jogos, um à frente do Leicester City.

O Liverpool, ainda sem vencer fora de casa no campeonato, está na 7ª colocação, com 16 pontos em 11 jogos.

“Essa é uma grande vitória, mas apenas uma vitória. Temos que construir isso e manter”, declarou o técnico do Forest, Steve Cooper.

“Para vencer um jogo contra alguém como o Liverpool, você precisa ter momentos muito bons nos dois lados. Fizemos isso hoje”, concluiu.

