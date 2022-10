Francês Pogba está fora da Copa do Catar

O meio-campista francês Paul Pogba está fora da Copa do Mundo no Catar após não se recuperar de uma cirurgia no joelho, disse a agente do jogador nesta segunda-feira (31).

Pogba passou por uma operação em setembro, mas a agente do francês afirmou que, após uma avaliação médica, o meio-campista ainda não retornará à equipe da Juventus (Itália) ou se juntará à seleção da França para o Mundial, que será disputado entre 20 de novembro e 18 de dezembro.

“Após avaliação médica de ontem e de hoje em Torino e Pittsburgh, é extremamente doloroso informar que Paul Pogba ainda precisará de tempo de recuperação de sua cirurgia”, disse a agente Rafaela Pimenta.

“Por esta razão, Paul não poderá se juntar à Juventus antes do intervalo da Copa do Mundo nem à seleção francesa no Catar”.

A atual campeã França já perdeu o meio-campista N'Golo Kanté, que ficará quatro meses afastado após passar por uma cirurgia este mês.

Pogba foi um dos principais jogadores da França na conquista da Copa do Mundo de 2018, marcando gol na final sobre a Croácia.

