Inter de Milão vence e complica vida do Barcelona na Liga dos Campeões

A Inter de Milão se recuperou após duas derrotas consecutivas no campeonato italiano, e conseguiu uma vitória crucial por 1 a 0 na Liga dos Campeões contra o Barcelona nesta terça-feira (4), graças a um gol de Hakan Calhanoglu.

O meio-campista turco acertou um chute certeiro de fora da área, colocando a bola no canto direito do goleiro nos acréscimos antes do intervalo.

A vitória em casa levou a Inter ao segundo lugar no Grupo C, com seis pontos, três atrás do líder Bayern de Munique e três à frente do Barcelona.

Inter e Barça voltam a se enfrentar na próxima semana no Camp Nou, em Barcelona.

O Liverpool deixou as últimas derrapadas para trás e conseguiu uma vitória tranquila por 2 a 0 contra o Rangers em casa.

A vitória, que aconteceu graças a uma bela cobrança de falta de Trent Alexander-Arnold e um pênalti de Mohamed Salah no segundo tempo, coloca o clube hexacampeão europeu três pontos atrás do Napoli no segundo lugar do Grupo A, com seis pontos após três jogos.

O Napoli lidera o grupo com 100% de aproveitamento e ainda goleou o Ajax, que teve um jogador expulso, em Amsterdã por 6 a 1 de virada, com dois gols de Giacomo Raspadori e outros de Giovanni di Lorenzo, Piotr Zielinski, Khvicha Kvaratskheila e Giovanni Simeone.

O Ajax, que tem três pontos após três jogos, havia aberto o placar no início da partida com Mohammed Kudus, e agora corre risco de ficar de fora da fase eliminatória do torneio.

