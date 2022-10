Bayern de Munique faz 5 a 0 no Viktoria Plzen na Liga dos Campeões

O Bayern de Munique marcou três vezes nos primeiros 21 minutos e conseguiu a vitória por 5 a 0 sobre o Viktoria Plzen na Liga dos Campeões nesta terça-feira (4), mantendo a liderança do Grupo C e estabelecendo o recorde de maior invencibilidade em partidas na fase de grupos da competição.

Leroy Sané marcou duas vezes, e Serge Gnabry, Sadio Mané e Eric Maxim Choupo-Moting completaram a goleada para os alemães, que somam 31 partidas na fase de grupos sem derrotas, ultrapassando a marca do Real Madrid.

A equipe da Baviera também marcou nove gols em suas duas últimas partidas em todas as competições, após a vitória por 4 a 0 sobre o Bayer Leverkusen no último final de semana, que encerrou uma série de quatro jogos sem vitórias no campeonato alemão.

O Bayern que enfrenta o Borussia Dortmund no clássico alemão no próximo sábado, não encontrou a resistência dos tchecos e aproveitou ao máximo as grandes brechas na defesa em todas as oportunidades.

"Os rapazes jogaram muito bem. É assim que se encara um jogo", disse o treinador da equipe alemã, Julian Nagelsmann. "Foi decidido relativamente rápido e, em seguida, o jogo meio que seguiu adiante". "Mas isso também é maduro, ter um olho no sábado, não jogar todos os ataques. Foi um bom jogo para ver que estamos dando passos na direção certa".

Na França, pelo grupo D, o Olympique de Marselha começou perdendo em casa com um gol do Sporting aos 51 segundos de jogo, mas a atuação desastrosa do goleiro Antonio Adan, que cedeu o gol de empate a Alexis Sanchez e foi expulso com vermelho direto pouco depois, ajudou os franceses a atropelarem a equipe portuguesa por 4 a 1.

