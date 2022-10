Caio Bonfim é vice-campeão do Race Walking Tour 2022

O brasileiro Caio Bonfim conquistou o segundo lugar na temporada de 2022 na prova de 20 mil metros da marcha atlética do Race Walking Tour, espécie de circuito mundial, comparado à Liga Diamante. A World Athletics, órgão que regulamenta o atletismo em nível mundial, considera os três melhores resultados no circuito durante a temporada de 2022. Os resultados foram divulgados neste fim de semana.

Este ano, Bonfim, que já havia sido vice-campeão na temporada de 2017, foi o melhor do Grande Prêmio de Podebrady, na República Checa, em abril. Ele fechou em terceiro em La Coruña, na Espanha, em maio, e terminou na sexta colocação no Campeonato Mundial dos Estados Unidos, em julho.

Essas posições deixaram o atleta, nascido no Distrito Federal, com 3.910 pontos, atrás apenas do sueco Perseus Karlstrom, com 3.959, superando o equatoriano Brian Daniel Pintado, o italiano Massimo Stano e o espanhol Álvaro Martín. Para encerrar a temporada, Caio ainda disputará os 20 mil metros da marcha atlética nos Jogos Sul-Americanos Assunção 2022, na próxima semana no Paraguai.