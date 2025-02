Flamengo busca título da Taça Guanabara diante do Maricá

O Flamengo enfrenta o Maricá, a partir das 19h (horário de Brasília) deste sábado (22) no estádio do Maracanã, em jogo que pode valer o título da Taça Guanabara do Campeonato Carioca. A Rádio Nacional transmite a partida decisiva ao vivo.

O Rubro-Negro da Gávea chega ao confronto ocupando a liderança da classificação com 20 pontos, mesma pontuação do vice-líder Volta Redonda, que mede forças com o Boavista. Já o Maricá entra em campo com pequenas chances de classificação para as semifinais, ocupando a 9ª colocação com 12 pontos, a apenas dois do Vasco, que ocupa a 4ª posição.

Para esta partida a tendência é que o técnico Filipe Luís mande a campo uma formação alternativa, pois o lateral Ayrton Lucas ainda está se recuperando de uma pancada no joelho esquerdo e o uruguaio De La Cruz também não está em perfeitas condições após sofrer um corte no pé.

Assim, uma provável escalação do Flamengo para enfrentar o Maricá é: Matheus Cunha; Wesley, Léo Pereira, Léo Ortiz e Varela; Allan, Evertton Araújo e Gerson; Luiz Araújo, Plata e Bruno Henrique.

Transmissão da Rádio Nacional

A Rádio Nacional transmite Flamengo e Maricá com a narração de André Marques, comentário de Rachel Motta, reportagem de Carlos Molinari e plantão de Brenda Balbi. Você acompanha o Show de Bola Nacional aqui: