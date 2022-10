Libertadores Feminina: Corinthians goleia Olimpia e avança

O Corinthians goleou o Olimpia (Paraguai) por 4 a 0, na noite desta quarta-feira (19) no estádio Gonzalo Pozo Ripalda, em Quito (Equador), para se classificar para as quartas de final da Libertadores Feminina.

Com esta vitória o Timão fechou a etapa inicial com seis pontos, três a menos do líder Deportivo Cali (Colômbia). Assim, a equipe do Parque São Jorge pegará o Boca Juniors (Argentina) na próxima fase, e a Ferroviária terá pela frente a equipe colombiana.

A vitória do Corinthians começou a ser construída aos 24 minutos do primeiro tempo, quando Tamires cruzou e a zagueira Angélica Vázquez acabou falhando para marcar contra. O segundo veio apenas aos 27 da etapa final. Gabi Portilho recebeu na entrada da área e bateu colocado na saída da goleira adversária.

Mas o melhor ainda estava por vir. Aos 43 Bianca Gomes cobrou falta com maestria para ampliar. Três minutos depois a camisa 20 voltou a ser decisiva, mas agora cruzando para Gabi Zanotti garantir o seu de cabeça.