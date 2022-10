Ferroviária empata em 2 a 2 com o Boca na Libertadores Feminina

A Ferroviária perdeu a oportunidade de encerrar a fase inicial da Libertadores Feminina como líder do Grupo B ao empatar em 2 a 2 com o Boca Juniors, na tarde desta quarta-feira (19) no estádio Gonzalo Pozo Ripalda, em Quito (Equador).

Com este resultado, as Guerreiras Grenás encerraram a fase de grupos com 7 pontos, na segunda posição da chave, justamente atrás das argentinas, que também somaram 7 pontos, mas que alcançaram um saldo de gols melhor.

Assim, nas quartas de final da Libertadores, a Ferroviária pegará o primeiro colocado do Grupo A, chave na qual está o Corinthians, que enfrenta o Olimpia (Paraguai) ainda nesta quarta a partir das 19h15 (horário de Brasília).

As Guerreiras Grenás chegaram a abrir o placar aos 7 minutos do primeiro tempo, quando Carol Tavares recebeu a bola na entrada da área e bateu no ângulo do gol defendido por Laurina Oliveros.

Porém, na etapa final a atacante Yamila Rodríguez brilhou, marcando dois gols, um deles em cobrança de pênalti, para virar o placar em favor do Boca. Mas, já nos acréscimos, a Ferroviária garantiu o empate final com gol da atacante Laryh.