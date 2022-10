PSG vence na Liga dos Campeões com gols de Messi, Neymar e Mbappé

Lionel Messi e Kylian Mbappé marcaram duas vezes cada pelo PSG (França), que também viu o brasileiro Neymar deixar o seu, e o temível ataque do clube francês destruiu o Maccabi Haifa (Israel) por 7 a 2, colocando o clube nas oitavas de final da Liga dos Campeões nesta terça-feira (25).

O trio de ataque irreprimível foi demais para o Maccabi, embora o time israelense tenha mostrado sua fibra no confronto do Grupo H, com Abdoulaye Seck marcando duas vezes.

O placar imposto pelo PSG significa que, a um jogo do fim da primeira fase, contra a já eliminada Juventus (Itália), a equipe lidera a classificação da chave com 11 pontos, à frente do Benfica (Portugal) no saldo de gols.

Apesar da pesada derrota, o Maccabi continua empatado em três pontos com a Juve e vai para o último jogo em casa contra o Benfica ainda com esperança de garantir uma vaga na Liga Europa.

No outro jogo do grupo, a equipe portuguesa bateu a Juventus por 4 a 3 no Estádio da Luz, com dois gols de Rafa Silva, e garantiu sua vaga na próxima fase.

O RB Leipzig (Alemanha) deu um passo importante para a classificação para as oitavas, batendo o líder do grupo F, o Real Madrid (Espanha), em casa por 3 a 2, com gols de Josko Gvardiol, Christopher Nkunku e Timo Werner. O Real marcou com os brasileiros Vinícius Júnior e Rodrygo, de pênalti.

Pelo Grupo E, o Milan (Itália) bateu o Dínamo Zagreb (Croácia) fora de casa por 4 a 0, e permanece na briga por uma vaga para as oitavas do torneio. Mais cedo, o Chelsea (Inglaterra) derrotou o RB Salzburg (Áustria) também fora de casa por 2 a 1, e garantiu a classificação no grupo.

