Torcedor morre na Argentina e jogo Gimnasia x Boca é interrompido

Um torcedor de futebol morreu na Argentina e a partida entre Gimnasia La Plata e Boca Juniors foi suspensa na quinta-feira (7) depois que gás lacrimogêneo disparado pela polícia do lado de fora entrou no estádio e tornou difícil para jogadores e torcedores respirarem.

As circunstâncias da morte não estavam claras, mas Sergio Berni, ministro da Segurança da província de Buenos Aires, disse à televisão local que o torcedor morreu de um problema cardíaco ao deixar o estádio Juan Carmelo Zerillo, em La Plata.

La Asociación del Fútbol Argentino, con el Presidente Claudio Tapia a la cabeza, lamenta con dolor el fallecimiento de César Gustavo Regueiro, simpatizante del club @gimnasiaoficial, y envía sus condolencias a familiares y seres queridos. pic.twitter.com/jUdis0uFcF — AFA (@afa) October 7, 2022

O incidente ocorre cinco dias depois que um tumulto em um jogo de futebol na Indonésia matou pelo menos 131 pessoas quando torcedores tentavam fugir de uma confusão e gás lacrimogêneo foi disparado pela polícia em um dos piores desastres esportivos do mundo.

De acordo com as autoridades argentinas, os torcedores do Gimnasia estavam tentando forçar a entrada no estádio, que já estava lotado, e a polícia usou balas de borracha e gás lacrimogêneo para forçá-los a recuar.

Jogadores foram vistos cobrindo os rostos, enquanto torcedores entravam em campo ao tentar escapar do gás lacrimogêneo. A partida da primeira divisão argentina foi interrompida aos nove minutos.

O jogador do Gimnasia Leonardo Morales disse à ESPN: "Meu filho de dois anos não conseguia respirar. Estamos desesperados e preocupados com todas as pessoas nas arquibancadas."

Berni afirmou que seu ministério abrirá uma investigação sobre o incidente, acrescentando que ingressos demais podem ter sido vendidos, mas o time da casa Gimnasia disse que não era o caso e que os protocolos de segurança foram cumpridos.

* É proibida a reprodução deste conteúdo.