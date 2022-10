Vasco perde e desperdiça chance de garantir o acesso à Série A

O Vasco desperdiçou uma oportunidade de ouro de garantir o acesso antecipado à Série A do Campeonato Brasileiro ao ser derrotado por 3 a 2 pelo Sampaio Corrêa, na noite desta quinta-feira (27) no estádio de São Januário, pela 37ª, e penúltima, rodada da Série B.

AQUI É GARRA AQUI É CORAÇÃO AQUI É SAMPAIO🇲🇱 VAS 2X3 SAM 📸 Ronald Felipe pic.twitter.com/eAnZHumbiy — Sampaio Corrêa FC (@sampaiocorrea) October 28, 2022

Após este resultado, o Cruzmaltino permanece na 3ª posição com 59 pontos. Já a Bolívia Querida alcançou a 5ª posição com 55 pontos.

Empurrado pelos mais de 21 mil torcedores presentes em São Januário, o Vasco conseguiu abrir o placar cedo, aos 3 minutos da etapa inicial, quando Figueiredo cruzou para o capitão Anderson Conceição conferir de cabeça.

Mas antes do intervalo a Bolívia Querida deixou tudo igual. O lateral Pará dominou a bola aos 17 minutos e partiu até a entrada da área, de onde acertou um chute de curva para superar o goleiro Thiago Rodrigues.

A partir daí o jogo fica aberto, com oportunidades de lado a lado. Porém, aos 21 minutos do segundo tempo, Gabriel Poveda aproveitou rebote dado por Thiago Rodrigues para colocar o Sampaio Corrêa na frente.

Já aos 51 minutos o jovem volante Andrey Santos conseguiu empatar para o Vasco, enchendo a torcida de esperança de uma virada no final. Mas, no último lance, aos 54, o zagueiro Joécio subiu mais do que todo mundo para dar a vitória final ao Sampaio Corrêa.

Goleada do Cruzeiro

Em partida disputada mais cedo, o campeão Cruzeiro goleou o Novorizontino por 4 a 1 em pleno estádio Jorge Ismael de Biasi, em São Paulo.

De virada e de goleada, vencemos o Novorizontino fora de casa! 🤩💙



📸 @staff_images pic.twitter.com/sjBMUY7skA — Cruzeiro 🦊 (@Cruzeiro) October 28, 2022

A Raposa triunfou com gols de Jajá, Bidu, Willian Oliveira e Pedro Castro, enquanto Danielzinho marcou o de honra do Tigre, que termina a rodada na zona do rebaixamento da competição.