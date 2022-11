Alemanha arranca 1 a 1 com Espanha e segue viva no Grupo E da Copa

O jogo mais esperado deste domingo (27) na Copa do Catar terminou em 1 a 1, no estádio Al Bayt. Alemanha e Espanha fizeram um confronto disputado e marcado pelo equilíbrio. O resultado deixa para a última rodada a definição de quem avançará às oitavas de final no Grupo E. La Roja lidera com quatro pontos, seguida pelo Japão e Costa Rica (ambos com 3 cada), enquanto os germânicos somam apenas um.

Fim de um jogão!

Alemanha e Espanha criaram bastante, buscaram muito, mas o empate prevaleceu. Gostou da partida? pic.twitter.com/8Bk6NjRGP7 — Copa do Mundo FIFA 🏆 (@fifaworldcup_pt) November 27, 2022

Aos seis minutos do primeiro tempo, o atacante atacante espanhol Dani Olmo dominou na entrada da área e chutou forte. O goleiro alemão Manuel Neuer espalmou e a bola explodiu no travessão. Aos 21, o lateral-direito espanhol Jordi Alba chegou pela esquerda do ataque, limpou Thilo Kehrer e a bola tirou tinta da trave.

Aos 39, após cobrança de falta pelo lado direito, o alemão Antonio Rüdiger, de cabeça, balançou as redes ibéricas. Mas o VAR anotou impedimento milimétrico e anulou o gol.Na segunda etapa, o técnico espanhol Luis Enrique substituiu o genro Ferrán Torres por Morata. O atacante do Atlético de Madrid recebeu uma bola pela direita e desviou para o fundo do gol alemão.

Atrás do placar, o atacante alemão Lukas Klostermann avançou veloz pela direita, passou para o jovem Musiala, que se livrou da marcação e deixou para o centroavante Niclas Füllkrug que, livre de marcação, chutou forte e cruzadoo para empatar a partida.

A decisão do grupo E fica para a próxima quinta (1º de dezembro), às 16h (horário de Brasília), quando ocorrerão simultaneamente dois jogos: Costa Rica x Alemanha e Espanha x Japão.