Ben Chilwell, da Inglaterra, diz que perderá Copa do Mundo por lesão

O inglês Ben Chilwell perderá a Copa do Mundo do Catar por causa de uma lesão, disse o lateral esquerdo do Chelsea neste sábado (5), após exames mostrarem danos significativos na sua coxa.

Chilwell sentiu durante os acréscimos da vitória do Chelsea por 2 x 1 sobre o Dínamo Zagreb pela Liga dos Campeões na última quarta-feira. O jogador de 25 anos colocou a mão na sua coxa esquerda, após dar um pique, e caiu no chão.

Ele foi retirado de campo pela equipe médica do Chelsea e foi mostrado deixando Stamford Bridge de muletas. O clube da Premier League confirmou neste sábado que ele “sofreu uma lesão significativa”.

Chilwell, que fez parte do elenco da Inglaterra na Euro 2020, perdeu grande parte da última temporada por uma ruptura no ligamento cruzado do joelho, mas havia retornado ao time principal do Chelsea nesta temporada, fazendo 13 jogos em todas as competições.

“Depois da minha lesão no joelho, trabalhei tão duro para garantir que estaria pronto para a Copa do Mundo. Sempre foi um dos meus sonhos”, escreveu Chilwell, no Twitter.

“Infelizmente, não será possível, após os resultados dos meus exames. Farei tudo que puder para voltar a jogar pelo Chelsea assim que possível”.

