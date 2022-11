Cano vence duelo de artilheiros com Pedro Raul

O argentino Germán Cano ajudou a garantir a vitória de 3 a 0 do Fluminense sobre o Goiás, na noite desta quarta-feira (9) no estádio do Maracanã, e de quebra superou Pedro Raul no duelo de artilheiros do Campeonato Brasileiro.

VEEEEEEEEEEEEEEEEEEEENCE O FLUMINEEEEEEEEEENSE! CANO, ALAN E MICHEL ARAUJO MARCAM E O FLU SE DESPEDE DO MARACA COM MAIS UMA VITÓRIA! EU TE AMO, MEU TRICOLOR! pic.twitter.com/yVMOVY2afb — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) November 9, 2022

A partida, de grande importância para o Tricolor das Laranjeiras, que ainda sonha em terminar o Campeonato Brasileiro na 2ª posição, reuniu os dois maiores artilheiros da competição nacional. Mas apenas o argentino mostrou eficiência no Maracanã, marcando um gol para chegar a 25 e ampliar a sua vantagem na liderança da artilharia, na qual Pedro Raul aparece na segunda posição com 19.

Contando com o apoio de mais de 35 mil torcedores, o Fluminense fez um ótimo primeiro tempo, no qual só não abriu o placar graças à grande atuação do goleiro Tadeu. Porém, na segunda etapa, no qual ficou em vantagem numérica após a expulsão de Dadá Belmonte aos 5 minutos, a equipe de Fernando Diniz conseguiu abrir o placar graças ao faro de gol de Cano.

Aos 32 minutos Matheus Martins levantou a bola na área, onde Cano só teve o trabalho de desviar de cabeça para superar Tadeu. O segundo saiu cinco minutos depois, quando Felipe Melo lançou na direita para Michel Araújo, que cruzou rasteiro para o atacante Alan marcar pela primeira vez desde o seu retorno ao clube.

O Fluminense continuou dominando o Goiás, que teve outro jogador expulso, o volante Fellipe Bastos. E o Tricolor ainda conseguiu ampliar aos 44 com Michel Araújo. Com a vitória a equipe das Laranjeiras se isola na terceira posição do Brasileiro com 67 pontos, mantendo o sonho de tomar a vice-liderança do Internacional na última rodada.

Tropeço do Corinthians

Quem vacilou e ficou sem chance alguma de alcançar a 2ª posição do Brasileiro foi o Corinthians, que ficou no 2 a 2 com o Coritiba. Na partida disputada no Couto Pereira, o atacante Alef Manga marcou duas vezes, mas Yuri Alberto e Du Queiroz garantiram a igualdade final.

Fim de jogo em Curitiba.

Coritiba 2 x 2 Corinthians.



⚽ Du Queiroz

⚽ Yuri Alberto#VaiCorinthians pic.twitter.com/x2Zdfp1h4f — Corinthians (@Corinthians) November 9, 2022

Após o resultado, o Timão fica na 4ª posição do Brasileiro com 65 pontos, sem chance alguma de alcançar o vice-líder Internacional.