Com gols de Rodrygo e Vini Júnior, Real vence na Liga dos Campeões

O Real Madrid (Espanha) derrotou o Celtic (Escócia) por 5 a 1 em casa nesta quarta-feira (2) e terminou o seu grupo da Liga dos Campeões em primeiro lugar, recuperando-se da primeira derrota na temporada para o RB Leipzig (Alemanha) na semana passada.

Gols de Luka Modric, Rodrygo, Marco Asensio, Vinícius Júnior e Federico Valverde - os dois primeiros em cobrança de pênalti - garantiram que o atual campeão europeu liderasse o Grupo F com 13 pontos, um à frente do segundo colocado RB Leipzig. Esses dois clubes passaram às oitavas de final.

Já o Celtic terminou em último lugar, com dois pontos.

Modric e Rodrygo marcaram de pênalti no primeiro tempo, após toques de mão dentro da área de defensores do Celtic.

Asensio ampliou a vantagem do Real Madrid, seis minutos depois do intervalo, com um bonito chute de primeira após cruzamento de Dani Carvajal. Dez minutos depois, Valverde deu uma grande arrancada pela direita e cruzou para Vinícius marcar à queima-roupa.

Valverde anotou o quinto gol com um chute indefensável de longa distância no ângulo direito. Foi o quinto gol de Valverde de fora da área nesta temporada por todas as competições, mais do que qualquer outro jogador das cinco grandes ligas europeias.

Jota marcou um gol de honra para o Celtic, cobrando falta no ângulo direito, a cinco minutos do fim.

