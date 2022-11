Prestes a ser campeão, Palmeiras recebe Fortaleza pelo Brasileiro

O Palmeiras pode soltar o grito de campeão na noite desta -feira (2), caso vença o Fortaleza, no Allianz Parque, em São Paulo. Líder isolado da Série A do Campeonato Brasileiro, o Verdão chegará a 77 pontos e não poderá ser mais alcançado por ninguém, independentemente dos demais resultados. Caso triunfe, será o 11º título brasileiro na coleção do Alviverde paulista. No entanto, do outro lado do campo estará o Fortaleza, nono colocado na tabela (48 pontos), que busca ganhar para seguir sonhando com uma vaga na Libertadores do ano que vem. O duelo, a partir das 21h30 (horário de Brasília), será transmitido ao vivo na Rádio Nacional, com narração de André Luiz Mendes, comentários de Waldir Luiz e plantão de notícias com Bruno Mendes

O Palmeiras, comandado pelo técnico português Abel Ferreira, tem 10 pontos de vantagem para o Inter, que visita o América-MG, também nesta Se o Colorado não vencer, Verdão já entrará em campo à noite como campeão da edição deste ano do Brasileiro.

“Nós temos que fazer nosso jogo, usar nossa casa, nossa gente e conquistar os três pontos”, pontou o uruguaio Piquerez, lateral-esquerdo do Alviverde.

Abel Ferreira deve mandar a campo Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Danilo, Zé Rafael e Gustavo Scarpa; Mayke (Endrick), Dudu e Rony.

O Fortaleza está invito há oito jogos. Na última rodada venceu em casa o Coritiba (3 a 1). A equipe comandada pelo treinador argentino do técnico Pablo Vojvoda visa ingressa no G8 que garante vaga na segunda fase (preliminar) da Copa Libertadores.

“Esse é o objetivo [entrar no G8], para o qual estamos trabalhando dia a dia. Vai ser difícil, mas temos possibilidades”, afirmou o técnico do Leão do Pici.

O Fortaleza deve começar o embate com Fernando Miguel; Tinga, Benevenuto, Brítez, Juninho Capixaba; Lucas Sasha, Caio Alexandre, Zé Welison; Pedro Rocha, Moisés, Thiago Galhardo.