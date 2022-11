Copa do Catar: Fifa anuncia proibição de venda de cerveja nos estádios

Em uma reviravolta, a Fifa anunciou em comunicado nesta sexta-feira (18) que não será vendida cerveja nos estádios da Copa do Mundo do Catar.

O anúncio ocorre dois dias antes do início da Copa do Mundo, no domingo (20), a primeira a ser realizada em um país muçulmano conservador com rígidos controles sobre o álcool, cujo consumo é proibido em público.

"Após discussões entre as autoridades do país anfitrião e a Fifa, foi tomada a decisão de concentrar a venda de bebidas alcoólicas no Fifa Fan Festival, em outros destinos de torcedores e locais licenciados, retirando os pontos de venda de cerveja dos perímetros dos estádios da Copa do Mundo da Fifa 2022 no Catar", disse um porta-voz da Fifa em comunicado.

Statement on beer sales at #WorldCup stadiums 🏟️ on behalf of FIFA and Host Country 🇶🇦: pic.twitter.com/o4IEhboXks — FIFA Media (@fifamedia) November 18, 2022

A Budweiser, uma importante patrocinadora da Copa do Mundo, de propriedade da fabricante de cerveja AB InBev, venderia exclusivamente cerveja alcoólica dentro do perímetro de ingressos em torno de cada um dos oito estádios, três horas antes e uma hora depois de cada jogo.

"Os organizadores do torneio agradecem a compreensão e o apoio contínuo da AB InBev ao nosso compromisso conjunto de atender a todos durante a Copa do Mundo da Fifa", informou o comunicado.

A reversão da política ocorre após negociações de longo prazo entre o presidente da Fifa, Gianni Infantino, a Budweiser e executivos do Comitê Supremo para Entrega e Legado (SC) do Catar, que está organizando a Copa do Mundo, disse uma fonte com conhecimento das negociações à Reuters sob condição de anonimato.

"Um número maior de torcedores está vindo do Oriente Médio e do sul da Ásia, onde o álcool não desempenha um papel tão importante na cultura", afirmou a fonte. "O pensamento é que, para muitos torcedores, a presença do álcool não criaria uma experiência agradável."

O álcool ainda será servido dentro das zonas de hospitalidade do estádio, acrescentou a fonte.

A Budweiser venderá sua cerveja sem álcool em todo o recinto do estádio, segundo o comunicado.

Nem a Budweiser nem o SC responderam ao pedido de comentário da Reuters.

Desde que o Catar conquistou o direito de sediar o Mundial em 2010, surgiram dúvidas sobre o papel que o álcool desempenharia na Copa do Mundo deste ano. Embora não seja um estado "seco" como a vizinha Arábia Saudita, consumir álcool em locais públicos é ilegal no Catar.

