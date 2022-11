Equatoriano Ennio Valencia deve estar pronto para enfrentar Holanda

Enner Valencia, o maior artilheiro da história da seleção do Equador e herói da vitória da equipe no jogo de abertura da Copa do Mundo sobre o anfitrião Catar, deve estar apto para o segundo jogo da equipe no Grupo A do Mundial contra a Holanda na sexta-feira (28), de acordo com o treinador da seleção equatoriana.

O jogador de 33 anos, que fez jus ao apelido de "Super-Homem" com os dois gols na vitória dos sul-americanos por 2 a 0 sobre os donos da casa no domingo (20), deixou o campo mancando no segundo tempo, provocando temores de que seu torneio pudesse ter acabado apesar do início empolgante.

"Tenho algum desconforto no joelho e no tornozelo. Os médicos vão avaliar e ver se é sério", disse Valencia, que chegou a aplicar gelo no local, mas depois pareceu confortável ao entrar em campo ao final da partida para comemorar com a equipe e seus torcedores. "Espero jogar no segundo jogo contra a Holanda", disse.

O treinador Gustavo Alfaro estava cheio de elogios para seu principal jogador e tinha certeza de que ele estaria bem para o próximo jogo do grupo contra a Holanda, três vezes finalistas de Copas.

"Enner jogará contra a Holanda - não há dúvida sobre isso", disse ele aos repórteres.

