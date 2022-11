Fifa nomeia primeiro trio de arbitragem feminino em uma Copa masculina

A francesa Stephanie Frappart, a brasileira Neuza Back e a mexicana Karen Díaz se tornarão o primeiro trio de arbitragem feminino a trabalhar em uma partida da Copa do Mundo masculina, após serem nomeadas pela Fifa nesta terça-feira (29) para o jogo entre Costa Rica e Alemanha, na próxima quinta-feira (1), pelo Grupo E.

Frappart, que foi a quarta árbitra no confronto entre Polônia e México pelo Grupo C na semana passada, será a árbitra principal, alcançando mais um marco após ser a primeira mulher a apitar uma partida das Eliminatórias para a Copa do Mundo masculina, em março, e um jogo da Liga dos Campeões, em 2020.

Neuza Back e Karen Díaz serão as duas assistentes.

Salima Mukansanga, de Ruanda, e Yamashita Yoshimi, do Japão, também estão escaladas para trabalharem na Copa do Catar.

