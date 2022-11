Lateral-direito inglês Reece James está fora da Copa do Mundo

O lateral-direito da Inglaterra Reece James confirmou nesta quarta-feira (9) que não fará parte da seleção inglesa na Copa do Mundo do Catar por causa de uma lesão no joelho, esgotando ainda mais as opções de defesa do técnico Gareth Southgate.

James, do Chelsea (Inglaterra), havia conquistado a vaga na defesa pelo lado direito, mas uma lesão que sofreu no joelho em partida contra o Milan (Itália) em 11 de outubro o deixará afastado por oito semanas.

Aos 22 anos, James disse estar “devastado” por perder a chance de estar na lista de 26 jogadores de Southgate que será anunciada na próxima quinta-feira (10).

“No minuto em que machuquei meu joelho, eu sabia que a virada para a Copa do Mundo seria apertada, mas sempre senti que era possível”, declarou James.

“Trabalhei mais do que jamais pensei que poderia para me dar a melhor chance de ir, e realmente acreditei que poderia ajudar o time. Boa sorte para os rapazes. Estarei de volta em breve”.

Kyle Walker, do Manchester City (Inglaterra), não joga desde outubro, quando passou por uma cirurgia na virilha, enquanto o meio-campista Kalvin Phillips também está correndo para estar em forma para a competição.

