Rival do Brasil, Suíça convoca jogadores experientes para a Copa

O técnico da Suíça, Murat Yakin, contará com a experiência na Copa do Mundo do Catar, após incluir nesta quarta-feira (9) vários veteranos, incluindo Granit Xhaka e Xherdan Shaqiri, na lista de 26 jogadores para o torneio.

“Muitos jogadores tiveram atuações convincentes nas últimas semanas e meses. Mas no final tive que me limitar a 26 nomes. Estou convencido de que esses 26 jogadores podem sempre nos ajudar a alcançar nossos objetivos”, disse Yakin.

A Suíça abre sua campanha na Copa do Mundo no Catar contra Camarões em 24 de novembro. Depois enfrenta o Brasil, no dia 28 de novembro, e a Sérvia, em 2 de dezembro, pelo Grupo G.

Veja a relação de convocados:

Goleiros: Gregor Kobel, Yann Sommer, Jonas Omlin e Philipp Kohn.

Defensores: Manuel Akanji, Eray Comert, Nico Elvedi, Fabian Schar, Silvan Widmer, Ricardo Rodriguez e Edimilson Fernandes.

Meio-campistas: Michel Aebischer, Xherdan Shaqiri, Renato Steffen, Granit Xhaka, Denis Zakaria, Fabian Frei, Remo Freuler, Noah Okafor, Fabian Rieder e Ardon Jashari.

Atacantes: Breel Embolo, Ruben Vargas, Djibril Sow, Haris Seferovic e Christian Fassnacht.

