Liga dos Campeões: Liverpool vence e avança como segundo do Grupo A

Gols de Mohamed Salah e Darwin Nunez no final da partida deram ao Liverpool (Inglaterra) uma vitória por 2 a 0 sobre o Napoli (Itália) na terça-feira (1), mas não foi o suficiente para que a equipe inglesa conquistasse o primeiro lugar no Grupo A da Liga dos Campeões, que ficou com os italianos.

As duas equipes já haviam garantido uma vaga na fase eliminatória, mas o primeiro lugar no grupo e um adversário potencialmente mais favorável nas oitavas de final ainda estavam em disputa, com o Liverpool precisando vencer o Napoli por quatro gols ou mais para chegar ao topo.

O primeiro tempo parecia um encontro em que a principal prioridade das duas equipes havia sido cumprida, mas o jogo ganhou vida no início do segundo, quando Leo Ostigard pensou ter colocado o Napoli na frente, apenas para ter seu gol de cabeça anulado após uma verificação do VAR (árbitro de vídeo).

Sem nada a perder e com o primeiro lugar fora de alcance, o Liverpool pelo menos conseguiu garantir a vitória na noite, com Salah marcando com um chute cruzado a cinco minutos do final, antes de Nunez marcar um segundo nos acréscimos.

A goleada do Napoli por 4 a 1 sobre o Liverpool na estreia do grupo em setembro foi crucial no final, já que a equipe italiana terminou com 15 pontos, mesma pontuação do Liverpool, mas com uma diferença de gols melhor nos confrontos entre os dois.

O Bayern de Munique (Alemanha) completou uma fase de grupos perfeita, batendo a Inter de Milão (Itália) por 2 a 0 com gols de Benjamin Pavard e Eric Maxim Choupo Moting no último jogo do Grupo C.

Pelo Grupo D, o Tottenham Hotspur (Inglaterra) conseguiu uma improvável classificação em primeiro lugar, batendo o Olympique de Marseille (França) por 2 a 1 no apagar das luzes. O time de Londres termina a primeira fase com 11 pontos, à frente do Eintracht Frankfurt (Alemanha), com 10.

