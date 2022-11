Palmeiras vence América-MG e recebe troféu de campeão Brasileiro

O Palmeiras derrotou o América-MG por 2 a 1, na noite desta quarta-feira (9) no Allianz Parque, em São Paulo, na partida na qual recebeu o troféu da Série A do Campeonato Brasileiro.

SURPREENDENDO UM TOTAL DE 0 PESSOAS, HORA DE RECEBERMOS A TAÇA DO @BRASILEIRAO PELA 11ª VEZ NA HISTÓRIA! 🏆



No último duelo em #FamíliaPalmeiras na temporada, mais uma vitória: 2 a 1 diante do América-MG e... BORA LEVANTAR O CANECO! 💪#AvantiPalestra#TodosSomos11 pic.twitter.com/dAaLQKgEIv — SE Palmeiras (@Palmeiras) November 10, 2022

Com este resultado, na partida válida pela 37ª rodada da competição, o atual campeão Verdão chegou aos 81 pontos na classificação. Já o Coelho perdeu um pouco de força na disputa por uma vaga para a próxima edição da Libertadores, estacionando com 52 pontos na 7ª colocação.

O confronto começou com o América-MG abrindo o placar, com um belo gol de falta do argentino Benítez aos 14 minutos do primeiro tempo. O empate saiu apenas aos 41 minutos, graças a gol em cobrança de pênalti de Gustavo Scarpa, que disputou sua última partida pelo Palmeiras no Allianz Parque antes da transferência para o Nottingham Forest (Inglaterra).

A festa da torcida do Palmeiras só ficou completa aos 35 minutos da etapa final, quando Gabriel Menino levantou na área para o zagueiro Murilo marcar de cabeça para dar números finais ao placar.

Empate com lanterna

Já o Flamengo não teve uma jornada nada agradável, pois, com uma equipe alternativa, ficou no 2 a 2 com o lanterna, e já rebaixado, Juventude no estádio Alfredo Jaconi.

50/2º | Juventude 2x2 Flamengo | #JUVxFLA



Final de jogo no Alfredo Jaconi pelo @Brasileirao



Paulo Henrique e Jadson marcaram os gols do Ju



📷Fernando Alves/ECJuventude pic.twitter.com/TSZiCAI4t8 — E.C. Juventude (@ECJuventude) November 10, 2022

O atual campeão da Copa do Brasil e da Libertadores até chegou a abrir o placar cedo, com o lateral Matheuzinho, de cabeça logo no primeiro minuto. Porém, antes do intervalo, a equipe da casa conseguiu a virada graças a gols do lateral Paulo Henrique e do meio-campista Jadson.

O empate final veio já aos 45 do segundo tempo graças a um gol de um garoto da base, Werton, que disputou sua quinta partida oficial como profissional do Flamengo.

Atlético-GO se complica

Na última partida desta quarta, o Atlético-GO ficou no 1 a 1 com o Athletico-PR e praticamente confirmou o seu rebaixamento para a Série B.

Empate em Goiânia.

No domingo tem a última rodada. Enfrentamos o Botafogo no Caldeirão.

VAMOS, FURACÃO! 🌪️ #Athletico #Brasileirão pic.twitter.com/LgQg27MBeP — Athletico Paranaense (@AthleticoPR) November 10, 2022

Após este resultado, o Dragão, que ocupa 17ª posição com 35 pontos, precisa contar com duas derrotas do Cuiabá (que tem 38 pontos e ainda enfrenta o Atlético-MG na quinta e o Coritiba no domingo), além de superar o América-MG no seu compromisso final.