Parte da minha vida foi embora quando Federer se aposentou, diz Nadal

Rafael Nadal acredita que "uma parte de sua vida foi embora" com Roger Federer quando seu grande rival se aposentou do esporte - com ambos emocionados em quadra depois que o suíço jogou sua última partida oficial em setembro pela Copa Laver.

Os dois, que juntos já conquistaram 42 títulos de Grand Slam de simples, uniram forças em uma partida de duplas pela despedida de Federer na Copa Laver em Londres.

Após a conclusão dessa partida, as imagens de ambos os jogadores chorando durante a cerimônia pós-jogo se tornaram virais.

"Alguém que eu admirei, com quem rivalizei e também compartilhei muitas coisas bonitas dentro e fora da quadra estava indo embora", disse Nadal a repórteres antes de uma partida de exibição na Argentina. “Nesse sentido, todos aqueles momentos, aquelas sensações que você tem antes de jogar uma final de Grand Slam, de um torneio importante, tudo que ficava no ar antes dessas partidas. Foi diferente de outras partidas". “Você sabe que não vai viver isso de novo e uma parte da minha vida foi embora com ele [quando ele se aposentou]. Foi também a emoção de me despedir de alguém que foi tão importante para o nosso esporte.”

