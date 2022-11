Técnico diz que Argentina tentará vencer para homenagear Maradona

A seleção argentina de futebol virou a página após sua derrota na estreia da Copa do Catar para a Arábia Saudita e agora está concentrada em vencer o México para não decepcionar seus torcedores e prestar homenagem ao falecido astro Diego Maradona, disse nesta sexta-feira (25) o técnico da equipe, Lionel Scaloni.

A Argentina perdeu de 2 a 1 para a Arábia Saudita e, no próximo sábado (26), enfrenta o México, que vem de um empate sem gols com a Polônia. A partida chega um dia após o aniversário de dois anos da morte de Maradona, o maior ídolo da história do futebol argentino.

“Hoje é um dia triste, esperamos dar-lhe uma alegria amanhã se ele estiver nos observando do céu. Quando vemos imagens parece inacreditável que ele não esteja mais lá, é triste para os argentinos, mas esperamos que amanhã seja um dia alegre”, declarou Scaloni em uma coletiva de imprensa.

A dos años de tu paso a la inmortalidad. Jamás te vamos a olvidar…



¡Gracias por todo! 💙🤍#DiegoEterno ♾ pic.twitter.com/dODuhy5hw6 — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) November 25, 2022

“É uma partida de futebol, com a responsabilidade de um país atrás de nós, esperando nos sairmos bem. Este grupo vai deixar tudo até o último minuto em que estamos em campo para dar a volta nessa situação. Depois disso, temos que jogar os jogos e temos que mostrar que estamos indo bem”, acrescentou o treinador.

Scaloni estava confiante de que seus jogadores melhorariam e enfatizou que a equipe não mudaria suas convicções por causa de um resultado negativo na estreia.

O treinador elogiou a seleção mexicana, que não mostrou boas atuações em jogos recentes e não jogou muito bem na estreia contra a Polônia: “O México é um time muito bom, com uma ideia clara de jogo. Um time ofensivo com um grande treinador […]. Não acho que eles mudarão [seu estilo]. Não estou na cabeça do Tata [treinador do México], mas acho que não”, concluiu o técnico da Argentina.

