Tite opta por Vinícius Júnior para estreia do Brasil na Copa

A equipe do Brasil está confirmada para a estreia da Copa do Catar. E o atacante Vinícius Júnior está no onze inicial, acabando com um dos mistérios mantidos pelo técnico Tite para a partida contra a Sérvia, a partir das 16h (horário de Brasília) desta quinta-feira no Estádio de Lusail.

Assim, na partida válida pela primeira rodada do Grupo G, a seleção brasileira entrará em campo com: Alisson; Danilo, Marquinhos, Thiago Silva e Alex Sandro; Casemiro, Lucas Paquetá e Neymar; Vinícius Júnior, Richarlison e Raphinha.

Desta forma, o técnico Tite abriu mão de um meio-campo formado por Fred, Casemiro e Paquetá (como fez na maior parte dos últimos jogos) e optou pela formação adotada na vitória por 3 a 0 sobre Gana, em Le Havre (França), no último dia 22 de setembro, com Neymar no papel de principal articulador de jogadas e um trio ofensivo à frente, com Vinícius Júnior titular ao lado de Raphinha e Richarlison.