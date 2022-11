Vitória do Brasil anima torcedores no Vale do Anhangabaú em São Paulo

O Brasil estreou hoje (24) na Copa do Mundo do Catar com uma vitória de 2 a 0 contra a Sérvia. A vitória e o bom desempenho da seleção brasileira de futebol foram comemorados por uma multidão de torcedores reunidos no Vale do Anhangabaú, no centro da capital paulista, na Arena Brahma Fifa Fan Festival São Paulo. O evento teve os 25 mil ingressos esgotados e contou com um telão de aproximadamente mil polegadas, instalado próximo ao Viaduto do Chá.

O resultado animou os torcedores presentes. “Se a seleção continuar jogando o que jogou hoje, acho que pode dar [para ganhar o título]”, disse, ao final do jogo, o comerciante Elizeu Santos. “Nosso ataque é o melhor da Copa. Ninguém tem tantos atacantes bons como a gente”, acrescentou.

A camisa verde e amarela e as tradicionais buzinas e cornetas usadas pelos torcedores continuaram sendo os acessórios preferidos por aqueles que foram assistir ao jogo na região central da cidade. Mas, ao contrário da última edição da Copa do Mundo, os fogos de artifício com estampido foram bem menos ouvidos no centro da capital paulista – com algumas exceções ocorrendo nos gols da seleção. O artefato está proibido no estado desde o segundo semestre do ano passado.

O jogo da seleção foi também sinônimo de trabalho na região central de São Paulo. A dois quarteirões do Fan Festival da Fifa, na Rua Martins Fontes, um grupo de motociclistas, entregadores do Ifood, assistiam ao jogo, entre uma entrega e outra, na televisão de uma padaria.

“Quando tem jogo do Brasil, cai o número de entregadores, e a gente consegue mais trabalho. Eu perdi [de ver] um gol. Mas até agora, está valendo a pena”, disse o entregador Fernando Souza.

Para aqueles que estão de folga, no entanto, o Fan Festival da Fifa continuará noite a dentro. Um show de Léo Santana está previsto para começar às 20h.