Andreza Vitória chega à final no Mundial de bocha paralímpica

A pernambucana Andreza Vitória alcançou a final individual do Campeonato Mundial de bocha paralímpica nesta sexta-feira (9) no Parque Olímpico da Barra da Tijuca (zona oeste do Rio de Janeiro).

A vaga na grande decisão veio após a atleta da classe BC1 (para pessoas que podem jogar com as mãos ou com os pés e que contam com a opção de um auxiliar) vencer seus jogos desta sexta, contra a tailandesa Satanan Phromsiri, por 5 a 1, e contra a japonesa Yuriko Fujii, por 5 a 0. A final será disputada sábado (10) contra a croata Dora Basic.

“Estou muito feliz, amanhã vamos lutar para tocar o hino nacional no pódio”, afirmou a atleta diagnosticada com a Síndrome de Leigh, doença neurodegenerativa hereditária rara que afeta o sistema nervoso central.

Também no sábado e na classe BC1, José Carlos Chagas joga por uma medalha de bronze. Já na classe BC3 (para atletas com deficiências severas e que podem usar calha e ter auxílio de outra pessoa), o mineiro Mateus Carvalho disputa uma semifinal.

Com estes resultados o Brasil já supera a campanha feita na última edição de Mundial da modalidade, em Liverpool (Inglaterra), em 2018. Naquela ocasião, os brasileiros não medalharam e conquistaram apenas um quarto lugar, na disputa por equipes BC1/BC2.

O Mundial de bocha (principal competição da modalidade do ciclo Paris 2024, que reúne mais de 170 atletas de 40 países) será disputado até a próxima terça-feira (13). O evento é transmitido, ao vivo, pelo canal da Associação Nacional de Desportos para Deficientes (Ande) no YouTube.