Benzema se aposenta da seleção francesa após ficar fora da Copa

O atacante francês Karim Benzema anunciou sua aposentadoria da seleção da França em seu aniversário de 35 anos nesta segunda-feira (19), um dia após a derrota da França para a Argentina nos pênaltis na final da Copa do Mundo do Catar.

Vencedor da Bola de Ouro, Benzema, que marcou 37 gols em 97 partidas com a seleção francesa, deveria liderar a França na defesa do título mundial no Catar, mas ficou fora do torneio depois de sofrer uma lesão na coxa em um treinamento um dia antes do início do torneio.

J’ai fait les efforts et les erreurs qu’il fallait pour être là où je suis aujourd’hui et j’en suis fier !

J’ai écrit mon histoire et la nôtre prend fin. #Nueve pic.twitter.com/7LYEzbpHEs — Karim Benzema (@Benzema) December 19, 2022

"Fiz o esforço e cometi os erros necessários para estar onde estou hoje e tenho orgulho disso! Escrevi a minha história e a nossa está acabando", escreveu Benzema no Twitter.

Benzema fez sua estreia com os Bleus em 2007. Ele jogou nas Eurocopas de 2008 e 2012, assim como na Copa do Mundo de 2014, mas foi deixado de fora da convocação para os dois grandes torneios seguintes devido a um escândalo de chantagem.

Ele foi convocado para a Euro 2020, no ano passado, onde a equipe de Didier Deschamps sofreu uma eliminação precoce, e ajudou a França a vencer a Liga das Nações em outubro de 2021.

Benzema teve uma campanha estelar com o Real Madrid na última temporada, marcando 44 gols em 46 jogos em todas as competições, e conquistou o Campeonato Espanhol e a Liga dos Campeões.

Desde seu retorno à seleção internacional, Benzema marcou 10 gols em 16 partidas, mas foi forçado a ficar de fora da campanha de defesa do título da França na Copa do Mundo, que terminou com uma derrota por 4 a 2 nos pênaltis para a Argentina na final de domingo (18).

* É proibida a reprodução deste conteúdo.