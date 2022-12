Camisa 10 estará pronta se Messi decidir jogar Copa 2026, diz técnico

O técnico da seleção da Argentina, Lionel Scaloni, disse que manterá a camisa de Lionel Messi pronta caso o capitão queira jogar a próxima Copa do Mundo depois de encerrar a espera de 36 anos do país para erguer o troféu novamente.

Em uma final com grande drama, Messi marcou dois gols e acertou sua cobrança na disputa de pênaltis, levando a Argentina a uma emocionante vitória por 4 a 2 nos pênaltis sobre a França no domingo, após um 3 a 3 de tirar o fôlego em 120 minutos.

Depois de finalmente realizar o sonho de uma vida ao erguer o prêmio máximo do futebol mundial, muitos pensaram que Messi, de 35 anos, talvez nunca mais voltasse a vestir a camisa argentina. Mas Messi declarou que não planeja se aposentar da seleção em um futuro próximo.

Foi uma decisão comemorada pelo seu treinador.

"Acho que devemos manter a camisa 10 preparada para a próxima Copa do Mundo, se ele [Messi] quiser jogar", disse Scaloni em entrevista coletiva. "Ele conquistou o direito de fazer o que quiser da carreira. O que ele transmite aos companheiros é incrível. Nunca vi uma pessoa tão influente no vestiário."

Scaloni disse que depois da conquista da Copa América do ano passado, quando eles venceram o Brasil na final, começaram a se sentir imbatíveis.

"Após [derrotarmos] o Brasil, conversei com Messi... [e expliquei] que tínhamos uma grande tarefa pela frente, as pessoas do nosso país estavam começando a acreditar [em nossas chances na Copa do Mundo], a ter esperança, e a pressão estava aumentando", declarou Scaloni. "Ele me disse 'temos que continuar, nada mais importa' e isso me deu um tremendo impulso emocional. Percebi que estávamos prestes a [conseguir] algo [grande]."