Copa: técnico Fernando Santos deixa seleção portuguesa após eliminação

Fernando Santos deixou o cargo de técnico da seleção de Portugal depois que sua equipe foi eliminada por Marrocos nas quartas de final da Copa do Mundo do Catar no último sábado, anunciou a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) nesta quinta-feira (15)

Portugal sofreu uma surpreendente derrota por 1 a 0 para Marrocos no sábado (10) , partida na qual Santos decidiu não escalar Cristiano Ronaldo, maior artilheiro da história da seleção portuguesa, entre os titulares, colocando-o no banco de reservas.

"Após uma das melhores participações de sempre da seleção nacional em fases finais do Campeonato do Mundo, no Catar, FPF e Fernando Santos entendem que este é o momento certo para iniciar um novo ciclo", disse a federação em comunicado.

Santos, que era frequentemente criticado por suas táticas, assumiu a seleção portuguesa em 2014 e liderou a equipe em 109 partidas. Com ele no comando, Portugal conquistou os títulos da Eurocopa de 2016 e da edição inaugural da Liga das Nações da Uefa na temporada 2018/2019.

"Além dos títulos conquistados, Fernando Santos tornou-se o selecionador com mais jogos e mais vitórias", afirmou a FPF. "Foi uma honra ter podido contar com um treinador e uma pessoa como Fernando Santos na liderança da seleção nacional".

A federação afirmou que iniciará agora o processo de escolha do próximo treinador da seleção de Portugal.

* É proibida a reprodução deste conteúdo.