Real Madrid fecha contratação de Endrick, de 16 anos, do Palmeiras

Eleito o craque da Copa São Paulo de Futebol Júnior (Copinha) deste ano e campeão do Brasileirão 2022 junto com o elenco profissional do Palmeiras, o atacante Endrick, de apenas 16 anos, defenderá o Real Madrid (Espanha) quando completar a maioridade penal (18 anos), ou seja, a partir do dia 21 de julho de 2024. Os dois clubes e os representantes do jogador, nascido em Brasília (DF), firmaram um acordo, anunciado nas redes sociais nesta quinta-feira (15).

Palmeiras, Real Madrid-ESP e os representantes do atacante Endrick chegaram, nesta quinta-feira (15), a um acordo para a transferência do jogador ao clube espanhol em julho de 2024, quando ele completará 18 anos. Os termos e valores da operação são confidenciais. pic.twitter.com/3LgPSEDU0T — SE Palmeiras (@Palmeiras) December 15, 2022

“Até me apresentar ao Real Madrid, seguirei me dedicando como sempre me dediquei para poder oferecer ao Palmeiras ainda mais em campo: mais gols, mais vitórias, mais títulos e ainda mais alegrias aos nossos torcedores”, garantiu o jovem atacante em publicação na conta oficial do Palmeiras no Twitter.

De acordo com o Real Madrid, Endrick viajará nos próximos dias para a capital espanhola, a fim de conhecer as instalações do clube merengue. A duração do contrato não foi revelada, assim como os valores da transferência. Especula-se que a negociação tenha se aproximado dos 70 milhões de euros (R$ 397,6 milhões).

“Concretizamos a maior negociação da história do futebol brasileiro. A proposta do Real Madrid é compatível com o enorme talento do Endrick e corresponde às metas esportivas e financeiras que estabelecemos desde o início das tratativas”, afirmou Leila Pereira, presidente do Palmeiras, também no Twiiter.

Revelado pela categoria de base do Palmeiras, Endrick passou a integrar o elenco profissional após brilhar na Copinha no início deste ano, quando ainda tinha 15 anos. Atuou em sete partidas, sob comando do técnico português Abel Ferreira, e balançou duas vezes na vitória contra o Athletico-PR (3 a 1), e outra no triunfo sobre o Fortaleza (4 a 0).