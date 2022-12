Fifa abre processo disciplinar contra quatro jogadores do Uruguai

A Fifa abriu processo disciplinar contra os uruguaios José María Giménez, Edinson Cavani, Fernando Muslera e Diego Godín depois que os jogadores confrontaram o árbitro com irritação após a partida na Copa do Mundo contra Gana na sexta-feira.

O Uruguai venceu Gana por 2 a 0 na última partida do Grupo H, mas ficou furioso porque o árbitro Daniel Siebert não deu pênaltis para eles na disputa. Outro gol teria colocado o Uruguai nas oitavas de final no lugar da Coreia do Sul.

Após o apito final, o banco uruguaio explodiu contra o árbitro que decidiu não marcar pênaltis nos lances em Darwin Núñez no primeiro tempo e Cavani nos minutos finais. O atacante Luis Suárez disse que a Fifa é "contra o Uruguai".

A Fifa também abriu um processo contra a Associação Uruguaia de Futebol por possíveis violações das regras de fair play.

"Processos separados foram abertos contra os jogadores uruguaios Giménez, Cavani, Muslera e Godín", acrescentou a Fifa em um comunicado.

