Marrocos derrota Portugal e faz história na Copa do Mundo do Catar

Marrocos fez história no Catar. Pela primeira vez uma equipe africana chega à semifinal da Copa do Mundo. Com inteligência e uma sólida defesa, o time derrotou Portugal por 1 a 0 e agora espera o vencedor de França e Inglaterra, que se enfrentam às 16h (horário de Brasília) deste sábado (10).

المستحيل ليس مغربيا ولن يكون أبدا مغربيا....

نهاية المقابلة بفوز المنتخب الوطني على منتخب البرتغال والتأهل إلى نصف نهائي المونديال 🤯🤩#DimaMaghrib 🇲🇦 #TeamMorocco #FIFAWorldCup @pumafootball pic.twitter.com/ADEBLNEelc — Équipe du Maroc (@EnMaroc) December 10, 2022

A primeira boa chegada foi de Portugal, logo aos três minutos. Cobrança de falta pela direita que João Félix completou de cabeça. Bono pulou no canto esquerdo e conseguiu jogar para escanteio. Marrocos respondeu logo em seguida, e também na bola aérea, mas En-Nesyri completou cruzamento para fora.

A equipe africana apostava nos lançamentos pelo alto e quase abriu o placar aos 25 minutos, e novamente com En-Nesyri após passe de Ziyech, mas o atacante finalizou mal. Foi a vez de Portugal mostrar que também podia assustar. João Félix tentou aproveitar rebote e chutou forte. A bola desviou na defesa e passou muito perto do gol de Bono.

GOL DE EN-NESYRI! MARROCOS NA FRENTE! ⚽️🇲🇦 pic.twitter.com/aXG1AUxEzu — Copa do Mundo FIFA 🏆 (@fifaworldcup_pt) December 10, 2022

Na terceira boa chegada por cima, Marrocos abriu o placar. Attiat-Allah desarmou o adversário no campo de ataque e cruzou na área. Diogo Costa saiu mal e En-Nesyri, desta vez, não desperdiçou. Ele pulou no terceiro andar e cabeceou como manda o figurino para fazer 1 a 0 no estádio Al Thumama.

Os portugueses não desanimaram e partiram para o ataque. O empate só não veio aos 44 minutos porque o travessão salvou Bono. Bruno Fernandes descolou um belo chute pela direita, encobriu o goleiro marroquino, mas a bola explodiu na baliza. O time europeu ainda reclamou de um pênalti de Hakimi em Bruno Fernandes, mas o árbitro argentino Facundo Tello mandou seguir.

A segunda etapa começou com Marrocos quase ampliando. Ziyech cobrou falta pela direita e El Yamiq desviou na primeira trave, obrigando Diogo Costa a fazer grande defesa. O técnico português então decidiu mudar. Raphaël Guerreiro e Rúben Neves saíram para as entradas de João Cancelo e Cristiano Ronaldo.

Com CR7 em campo, Portugal passou a ter o domínio da partida e era pouco ameaçado por Marrocos. A pressão começou a dar resultado. Aos 18 minutos, Bruno Fernandes recebeu passe de Otávio e bateu forte, na entrada da área. A bola passou muito perto do gol.

A melhor jogada de Portugal veio aos 38 minutos. Boa troca de passes pela direita entre Ricardo Horta, Cristiano Ronalo e João Félix, que soltou a bomba de perna esquerda de fora da área. Bono voou e fez uma defesaça, salvando Marrocos.

A equipe africana teve a chance de ampliar aos 45 minutos em contra-ataque desperdiçado por Cheddira. Portugal tentou chegar com Cristiano Ronaldo, mas o camisa 7 parou em mais uma boa intervenção do goleiro Bono.

Já nos acréscimos, Cheddira fez falta dura em João Félix e recebeu cartão vermelho. Com um a menos, os Leões do Atlas souberam se defender e ainda perderam uma oportunidade clara com Aboukhal que, cara a cara com Diogo Costa, tentou dar uma cavadinha e jogou em cima do goleiro.

No último suspiro de Portugal, aos 52 minutos, Pepe subiu sozinho depois de cruzamento pela esquerda, mas cabeceou para fora.A semifinal contra França ou Inglaterra será disputada na quarta-feira (14), no Estádio Al Bayt, às 16h.