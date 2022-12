Paulo Bento deixa comando da Coreia do Sul após derrota para o Brasil

O português Paulo Bento anunciou que está deixando o cargo de técnico da seleção da Coreia do Sul após a derrota de 4 a 1 para o Brasil nas oitavas de final da Copa do Mundo do Catar nesta segunda-feira (5), mas disse que a decisão foi tomada meses atrás e não foi afetada por nada que aconteceu no Catar.

“A partir de agora só temos que pensar no futuro e não será com a seleção da Coreia do Sul”, disse o treinador em entrevista coletiva após o jogo.

“Acabei de anunciar aos jogadores e ao presidente, foi uma decisão tomada em setembro e agradeci por tudo o que fizeram. Tenho orgulho de ter sido o treinador deles por mais de quatro anos. Agora eu vou descansar e ver o que acontece a seguir”.

Bento disse estar imensamente satisfeito por ter trabalhado com um time sul-coreano que chegou à fase de mata-mata apenas pela terceira vez, e particularmente satisfeito com a forma como eles fizeram isso.

“O Brasil mereceu vencer e é claro que estou triste pelo resultado, mas foi extraordinário o que aconteceu com o futebol coreano nos últimos quatro anos”, disse o ex-meio-campista de Portugal cuja última partida como jogador de seleções foi em uma derrota para a Coreia na Copa do Mundo de 2002.

“Fomos muito ousados ​​na forma como abordamos o jogo hoje, apesar de estarmos com pouca energia [devido ao pouco tempo de descanso], fomos leais ao nosso estilo até o fim e fiquei muito orgulhoso disso”.

Bento estava certo em se orgulhar de um time que criou mais boas chances contra o Brasil em 90 minutos do que a seleção brasileira enfrentou nos três jogos anteriores somados, apesar do placar elástico de 4 a 1.

A Coreia mostrou tenacidade admirável e espírito para continuar lutando, tentando e criando, apesar de estar enfrentando uma avalanche ofensiva brasileira, que resultou em quatro gols nos primeiros 40 minutos.

