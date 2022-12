Richarlison fará ressonância magnética para saber grau de lesão

O atacante da seleção brasileira e do Tottenham Hotspur Richarlison passará por uma ressonância magnética após sofrer uma lesão na coxa durante a derrota do Brasil para a Croácia nas quartas de final da Copa do Mundo, disse o técnico do Tottenham, Antonio Conte, nesta terça-feira.

Os outros jogadores do Tottenham que também sofreram lesões na Copa do Mundo, o uruguaio Rodrigo Betancur e o galês Ben Davies, já voltaram a treinar. Betancur de jogar pela equipe de Conte no dia 1º de janeiro contra o Aston Villa.

"Ben Davies está bem e começou a trabalhar conosco na semana passada, ele se recuperou. Rodrigo começou a trabalhar. Acho que ele vai estar bom para o jogo contra o Aston Villa", disse Conte ao canal do time, o SpursPlay. "Sobre Richy, amanhã ele vai fazer uma ressonância magnética para saber melhor a magnitude da lesão. Depois de amanhã vamos saber muito bem o tempo que ele precisa para se recuperar."

Richarlison marcou três vezes pelo Brasil no torneio no Catar antes de se machucar a seis minutos do fim do tempo regulamentar na partida em que a Croácia venceu nos pênaltis.

O Tottenham, quarto colocado no campeonato inglês, enfrentará o Nice, da liga francesa, em um amistoso nesta quarta-feira (21), antes de retomar os jogos da liga com uma visita ao Brentford na segunda-feira (26).

