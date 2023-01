Aberto da Austrália: Laura Pigossi e Thiago Monteiro caem na estreia

O dia não foi bom para os tenistas Laura Pigossi e Thiago Monteiro, os primeiros brasileiros a estrearem na disputa de simples do Aberto da Austrália, em Melbourne. A paulista de 28 anos foi superada, logo na primeira rodada, pela norte-americana Caty McNally, por 2 sets a 0 (parciais de de 7/5 6/1). Pigossi, número 112 no ranking mundial da WTA, ganhou a chance de competir na chave principal do Grand Slam como lucky-loser, após a desistência da espanhola Paula Badosa (11ª), que desistiu do torneio devido a uma lesão.

No masculino, o cearense Thiago Monteiro (77º no ranking da ATP), também se despediu precocemente da disputa de simples ao perder o primeiro duelo para o francês Constant Lestienne (55º no ranking da ATP), por 3 sets a 0, parciais de 6/3 7/6(2) 6/3.

"Fiquei decepcionado com a atuação. Agora é momento de buscar sair desse sentimento e me reerguer, tenho uma temporada toda pela frente”, disse o cearense, após o jogo.

Monteiro, de 28 anos, volta à quadra nesta terça-feira (17) para a estreia nas duplas, ao lado do espanhol Pedro Martínez. Os adversários serão os sul-africanos Lloyd Harris e Raven Klaasen.

Mais estreias do Brasil

A paulista Beatriz Haddad, número 15 do mundo, enfrenta a espanhola Nuria Parrizas Diaz (75ª) nas primeiras horas desta terça (17) - a partida será a última da primeira rodada que começa às 21h (horário de Brasília) de hoje (16). Na sequência, Bia disputará a primeira rodada de duplas, ao lado da chinesa Shuai Zhang. As adversárias serão a canadense Leylah Fernandez e a norte-americana Bethanie Mattek-Sands.

No masculino, além da dupla de Thiago Monteiro, outras três disputam a primeira rodada a partir das 21h de terça (17). O mineiro Marcelo Demoliner e o italiano Andrea Vavassori encaram os belgas Joran Vliegen e Sander Gille. A parceria do gaúcho Rafael Matos com o espanhol David Vega Hernández mede forças com a dupla do monegascos Hugo Nys com o polonês Jan Zielinski. O primeiro duelo da dupla do mineiro Marcelo Melo com o norte-americano Mackenzie McDonald será com o croata Ivan Dodig e o norte-americano Austin Krajicek.

Na noite de quarta (18) a dupla da campinense Luisa Stefani - recém-campeã de duplas do ATP de Adelaide - com a norte-americana Caty McNally faz sua estreia no Aberto da Austrália contra as donas da casa Astra Sharma e Jaimee Fourti.