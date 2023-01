Atlético-MG garante liderança do Grupo 27 da Copinha

Com a classificação já garantida para a segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Atlético-MG derrotou o Água Santa por 4 a 2, nesta terça no Estádio Distrital do Inamar, em Diadema, para avançar como primeiro colocado do Grupo 27 da competição.

🐔 FIIIIIM DE JOGOOOOO! GRANDE VITÓRIA DO GALINHO!



A vitória da equipe mineira foi construída com gols de Cadu, Yan e Isaac (dois), enquanto Fabrício marcou em duas oportunidades pelo Água Santa. O triunfo garantiu ao Galo uma campanha perfeita na primeira fase, com nove pontos.

Na segunda etapa, o Atlético-MG medirá forças com o Nova Iguaçu, segundo do Grupo 28.

Outros resultados:

Remo-PA 1 x 1 São Caetano

Canaã 2 x 4 Botafogo-SP

Galvez-AC 0 x 2 Mixto-MT

Retrô-PE 2 x 2 Ponte Preta

Camboriú 0 x 2 Ituano

Madureira-RJ 0 x 1 Rio Claro

Operário-PR 2 x 2 CSA

Nova Iguaçu-RJ 3 x 0 Mauaense

Juventus 1 x 2 Fortaleza

Ibrachina 2 x 0 Santa Cruz-PE

Vocem 1 x 5 América-MG

Desportivo Brasil 2 x 0 CRB

Sharjah Brasil 2 x 1 Ceará

EC São Bernardo 0 x 1 Bahia

Mauá 0 x 1 Vila Nova-GO