Calderano leva WTT Contender Doha, o 2º título consecutivo de 2023

O mesa-tenista carioca Hugo Caderno, número 6 do mundo, faturou o WTT Contender Doha (Catar) no sábado (21), uma semana após conquistar o título do torneio de Durban (África do Sul), que abriu a temporada do circuito mundial. Na final, o brasileiro superou o Jang Woojin (18º no ranking) por 4 sets a 1 (parciais de 12/10, 11/13, 11/ 3, 14/12 e 11/7).

Com o triunfo, o brasileiro, atual número 6 do mundo, retorna à quinta posição no ranking da Federação Internacional de Tênis de Mesa (ITTF, na sigla em inglês) na segunda (23), após atualização da lista. O título de Doha é o quarto na carreira de Calderano - os dois primeiros foram o WTT Star Contender Doha (2021) e Tunes (2023).

Para chegar à decisão do título da edição deste ano do WTT Doha, Caderano derrotou quatro adversários. Estreou com vitória por 3 sets a 0 sobre o porto-riquenho Angel Naranjo (191º); bateu o austríaco Robert Gardo (44º) por 3 sets a 2; e na sequência superou os chineses Yaun Licen (18º) e Xiang Peng (36º) - ambos por 3 sets a 2.