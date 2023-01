Stefani e Matos avançam às quartas de duplas do Aberto da Austrália

Únicos brasileiros remanescentes no Aberto da Austrália, Luisa Stefani e Rafael Matos avançaram neste domingo (22) às quartas de final das duplas mistas, após aplicarem 2 sets a 0 (parciais 6/4 e 6/4) sobre a parceria da norte-americana Bethanie Mattek-Sands com croata Mate Pavic. Invictos, Stefani e Matos voltam à quadra nesta segunda (23) - em horário a ser definido - para lutar por uma vaga na semifinal contra os donos da casa Lizette Cabrera e John-Patrick Smith.

"Fizemos um ótimo jogo, conseguimos sacar muito bem. Eu e o Rafa estamos jogando juntos desde a United Cup em Brisbane, somamos mais uma partida e quanto mais jogamos juntos melhor estamos atuando. Está sendo muito bom e divertido jogar ao lado dele", afirmou Stefani após a vitória.

Campeã do WTA 500 de Adelaide no último dia 13, ao lado da norte-americana Taylor Townsend, a brasileira de 25 anos disputaria o torneio de duplas femininas no Grand Slam australiano ao lado de Caty McNally (Estados Unidos). No entanto, McNally desistiu da competição, poucos minutos antes da estreia, devido a uma lesão. Já o gaúcho Rafael Matos chegou a disputar a primeira rodada das duplas masculinas ao lado do espanhol David Vega Hernández, mas foi eliminado ao perder para a parceria do monegasco Hugo Nys e o polonês Jan Zielinski.