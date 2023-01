Chelsea contrata atacante português João Félix por empréstimo

O Chelsea contratou o atacante português João Félix, do Atlético de Madrid, por empréstimo até o final da temporada, disseram os dois clubes nesta quarta-feira (11).

A imprensa britânica informou que o Chelsea pagará cerca de 10 milhões de euros (aproximadamente R$ 56 milhões) por Félix.

The time is now! 👊 — Chelsea FC (@ChelseaFC) January 11, 2023

O jogador de 23 anos teve problemas com regularidade nesta temporada e foi titular em apenas sete dos 16 jogos do Atlético no Campeonato Espanhol. Ele tem cinco gols e três assistências em 20 jogos em todas as competições.

Félix marcou uma vez em cinco partidas da Copa do Mundo, competição em que Portugal foi eliminada nas quartas de final. Ele foi titular na derrota em casa do Atlético de Madrid por 1 a 0 para o Barcelona, líder da LaLiga, no domingo, e foi substituído aos 73 minutos.

"O Chelsea é um dos grandes clubes do mundo e espero ajudar a equipe a atingir seus objetivos, então estou muito, muito feliz por estar aqui e muito animado para jogar em Stamford Bridge", disse Félix em um comunicado do clube.

Félix se tornou o quarto jogador mais caro de todos os tempos quando se transferiu do Benfica para o Atlético por 126 milhões de euros (R$ 704,3 milhões) em 2019.

Um atacante versátil, Félix pode jogar como atacante, meia-atacante ou pelos lados, mas tem lutado para fazer jus ao seu preço desde que chegou à Espanha. Ele marcou 34 gols em 131 partidas pelo Atlético e conquistou o título do Campeonato Espanhol na temporada 2020-21.

O Chelsea marcou apenas 20 gols em 17 jogos da Premier League até agora e está em 10º lugar, a 10 pontos dos quatro primeiros colocados.

(Reportagem adicional de Manasi Pathak)

* É proibida a reprodução deste conteúdo.