Djoko supera Couacaud e segue em busca de seu 22º título de Grand Slam

Novak Djokovic teve que superar obstáculos contra o francês Enzo Couacaud, mas chegou à terceira rodada com uma vitória por 6-1, 6-7(5), 6-2 e 6-0, nesta quinta-feira (19), para continuar sua busca pelo 10º troféu do Aberto da Austrália e o 22º título de Grand Slam.

